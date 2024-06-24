بالفيديو.. "الشثري" يدعو العلماء في أصقاع الأرض إلى التأمل قبل إصدار فتاوى خاصة بالحج
دعا عضو هيئة كبار العلماء الدكتور سعد الشثري العلماء في أصقاع الأرض إلى التأمل قبل إصدار فتاوى خاصة بالحج تبنى على العاطفة دون الاطلاع على مآلات الأمور، مؤكداً أن هيئة كبار العلماء في السعودية عندما نظرت في موضوع تصريح الحج تم بناؤه على أسس شرعية صحيحة من الكتاب والسنّة.
جاء ذلك في تعليقه لنشرة التاسعة على عدم الالتزام باستخراج تصاريح الحج.
وقال: "ليست الأضرار المترتبة على الفتوى منحصرة فقط في وفاة من تُوفّوا فهناك أعداد كبيرة مضاعفة لأعداد المتوفين أصيبوا بضربات شمس وتعرضوا لإجهاد بدني شديد.
وأوضح "الشثري" بأن الحجاج بدون تصريح ليس لديهم مكان يأوون إليه فتسلّطوا على خيام بعض الحجيج الذين دفعوا قيمتها وأخذوا طعام بعض الحجيج الآخرين، مبيناً أن الاعتداء على أموال الآخرين من أعظم المحرمات التي جاءت بها الشريعة الإسلامية.
وكان وزير الصحة فهد الجلاجل، قد أعلن بالأمس أن المنظومة الصحية تعاملت مع أعداد كبيرة من المتأثرين بالإجهاد الحراري هذا العام، بعضهم لا يزال يتلقى الرعاية حتى الآن، بينما بلغ عدد الوفيات1,301 رحمهم الله جميعاً، 83% منهم من غير المصرح لهم بالحج، الذين ساروا مسافات طويلة تحت أشعة الشمس، بلا مأوى ولا راحة، وبينهم عدد من كبار السن ومصابي الأمراض المزمنة، داعياً الله عز وجل للمتوفين بالرحمة المغفرة، ولأهاليهم أصدق التعازي والمواساة.