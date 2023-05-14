أمانة العاصمة المقدسة تطرح مشروعات استثمارية تمتدُّ 25 عامًا

أعلن المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة أسامة زيتوني، اليوم الأحد، عن عدد من المشروعات الاستثمارية تمتدُّ فترة العقود فيها إلى 25 عامًا.
وقال "زيتوني" لقناة "الإخبارية": هذه الفرص الاستثمارية سيتم تنفيذها بمواصفات عالية، بالشراكة مع القطاع الخاص أيضًا الذي يعدُّ شريكًا أساسيًّا في عملية التنمية، والذي يأتي امتدادًا للاهتمام بوزارة الشؤون القروية والإسكان، وأمانة العاصمة المقدسة.
وأضاف: يوجد العديدُ من الفرص الاستثمارية التي طرحتها الأمانة مؤخرًا؛ أهمها مشروع إنشاء وتشغيل نادٍ رياضي في مخططات ولي العهد، يقع على مساحة إجمالية تقدر بحوالي 38 ألف متر مربع.
وتابع: يحتوي المشروع على عدد من المرافق المهمة والصالات الرياضية والكافيهات، وملعب رياضي بمدرجات يتّسع لخمسة آلاف متفرج، وحمامات سباحة، ومواقف للسيارات، وكل المرافق المطلوبة في مثل هذه المشروعات، ومدة المشروع 25 عامًا.
وأردف قائلًا: هناك فرصة أخرى بتشغيل مجمع تعليمي على مساحة إجمالية تقدر بـ5400 متر مربع، ويحتوي هذا المشروع على عدد من المرافق والفصول الدراسية، ومواقف السيارات وحافلات الطلاب، وكذلك أماكن مظلّلة، ومدته أيضًا 25 عامًا.
ولفت إلى وجود مشروع مهم بإنشاء وتشغيل صناديق حفظ الأمتعة، تتكون من عشرة مواقع؛ منها أربعة ثابتة، وستة متحركة.
وتهدف الأمانة من هذا المشروع إلى إيجاد صناديق متطورة لحفظ الأمتعة؛ لتلبية احتياجات زوار بيت الله الحرام، خصوصًا خلال فترات المواسم بالحج والعمرة ورمضان.
وأوضح أن هذه المقطورات متنقّلة، وتحتوي كل مقطورة على عدد من المخازن، بما يقارب 1800 خزنة مزوّدة بأجهزة إلكترونية، ووحدة التكييف تعمل بالطاقة الشمسية لحفظ الأمانات من التلف.
وقال: هناك مشروعات استثمارية أخرى ستكون متاحة على القطاع الخاص عبر بوابة "فرصة"؛ حيث يمكن للراغبين في الحصول عليها الدخول على موقع الأمانة أو تطبيق بوابة "فرص".