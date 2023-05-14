أمانة العاصمة المقدسة تطرح مشروعات استثمارية تمتدُّ 25 عامًا

وأردف قائلًا: هناك فرصة أخرى بتشغيل مجمع تعليمي على مساحة إجمالية تقدر بـ5400 متر مربع، ويحتوي هذا المشروع على عدد من المرافق والفصول الدراسية، ومواقف السيارات وحافلات الطلاب، وكذلك أماكن مظلّلة، ومدته أيضًا 25 عامًا.