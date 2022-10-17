"أمانة الرياض": 4 خطوات للتخلص من المركبة المهملة والاستفادة من المهلة التصحيحية

وتابعت في إنفوجرافيك على حسابها بتويتر، أن الخطوة الأولى تتمثل في استعراض المراكز المعتمدة لإسقاط المركبات الموجودة على صفحة الخدمة بمنصة "أبشر"، ثم الخطوة الثانية التوجّه للمركز المعتمد الذي تم اختياره لإتمام إجراءات تسلُّم المركبة المهملة أو التالفة من قِبل منشآت بيع المركبات الملغي تسجيلها "التشليح" ومكابس الحديد المعتمدة.