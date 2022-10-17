"أمانة الرياض": 4 خطوات للتخلص من المركبة المهملة والاستفادة من المهلة التصحيحية

ضمن جهودها لتحسين المشهد البصري، حدّدت أمانة منطقة الرياض 4 خطوات ميسّرة يمكن من خلالها التخلص من المركبة المهملة، والاستفادة من المهلة التصحيحية التي تنتهي في مارس المقبل.
وأوضحت الأمانة، أن موعد انتهاء المهلة التصحيحية هو الأول من مارس من العام المقبل 2023، مستعرضة الخطوات اللازمة للتخلص من السيارات المهملة.
وتابعت في إنفوجرافيك على حسابها بتويتر، أن الخطوة الأولى تتمثل في استعراض المراكز المعتمدة لإسقاط المركبات الموجودة على صفحة الخدمة بمنصة "أبشر"، ثم الخطوة الثانية التوجّه للمركز المعتمد الذي تم اختياره لإتمام إجراءات تسلُّم المركبة المهملة أو التالفة من قِبل منشآت بيع المركبات الملغي تسجيلها "التشليح" ومكابس الحديد المعتمدة.
وأكّدت الأمانة أن الخطوة الثالثة تتمثل في إتمام الاتفاق مع منشأة بيع المركبات الملغي تسجيلها "التشليح" ومكابس الحديد على إسقاط المركبة وإعطاء رمز التحقق المستلم الذي وصل إلى الهاتف والخاص بإسقاط المركبة، إلى منشأة بيع المركبات الملغي تسجيلها والمكابس.