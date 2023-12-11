"الأرصاد": أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة وجريان السيول ورياح نشطة وزخات من البرد على تبوك والجوف والشمالية والمدينة

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطارٍ رعديّة متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياحٍ نشطة وزخاتٍ من البَرَد على أجزاءٍ من مناطق: تبوك؛ تشمل الأجزاء الساحلية منها، الجوف، الحدود الشمالية، والأجزاء الشمالية من منطقة المدينة المنوّرة، في حين تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة مع هطول أمطارٍ متفرقة على أجزاءٍ من منطقة مكة المكرّمة، كما لا يُستبعد تكوُّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاءٍ من سواحل المنطقة الشرقية.