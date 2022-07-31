الثاني بالمدينة.. "ذيب لتأجير السيارات" تفتتح فرعًا جديدًا في "حائل"

وأكد "القاضي" أن لدى شركة ذيب لتأجير السيارات خططًا توسعية طموحة وشاملة تستهدف افتتاح المزيد من الفروع، والتي تأتي ضمن استراتيجيها في هذا الصدد، حتى تحافظ الشركة على تميزها في تقديم خدماتها، لقطاعات الأفراد، والأعمال، والجهات الحكومية، وشركات القطاع الخاص، في تأجير السيارات؛ مشيرًا إلى أن الشركة تضم مجموعة كبيرة من أفخم وأجود أنواع السيارات التي تلبي مختلف أذواق ورغبات عملائها.