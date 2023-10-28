"شاعر الراية" يستكمل منافساته في رابع أمسياته الشعرية

استكمل برنامج "شاعر الراية" منافساته في رابع أمسياته الشعرية، مساء الثلاثاء الماضي، والتي بثتها مباشرة منصة "شاهد" السعودية، وإذاعة أثير الرياض، وتطبيق "شاعر الراية".
جاء ذلك بحضورٍ جماهيري كبير على مسرح جامعة الإمام محمد بن سعود في الرياض.
وشهدت الحلقة، مشاركة ستة من فرسان الراية، بقصائد ثرية وإلقاء متميز؛ للمنافسة على لقب "شاعر الراية".
وتأهل المتسابقان عويد الشهراني وسلطان البقمي، للمرحلة التالية، بعد حصولهما على أعلى نسبة تصويت من الجمهور.
وحاز المتسابق مشعل العنزي، على بطاقة التأهل، بعد تميزه في قصيدته الملقاة؛ حيث استخدم كرت الراية للمرة الثانية.
وأنقذ ناصر السبيعي المتسابق محمد البقمي، ليتأهل إلى المرحلة القادمة.
وشهدت الحلقة الثانية من البرنامج مشاركة الشعراء: مشعل العنزي، محمد البقمي، سلطان الواهبي، مشاري الرشيدي، ومن دولة الكويت المتسابق سهيل الميموني، ومن دولة الأردن أنور الصخري؛ حيث حصلت قصائدهم على إعجاب كبير من أعضاء اللجنة والجمهور.
وكانت مفاجأة الحلقة لمحبي فقرة مسابقة المشهد؛ حيث استمرت المشاركة إلى العاشرة مساء من يوم الخميس.