"شاعر الراية" يستكمل منافساته في رابع أمسياته الشعرية

وشهدت الحلقة الثانية من البرنامج مشاركة الشعراء: مشعل العنزي، محمد البقمي، سلطان الواهبي، مشاري الرشيدي، ومن دولة الكويت المتسابق سهيل الميموني، ومن دولة الأردن أنور الصخري؛ حيث حصلت قصائدهم على إعجاب كبير من أعضاء اللجنة والجمهور.