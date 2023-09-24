بالصور.. سفارة المملكة بالسويد تحتفي بيوم الوطن الـ93 وتنوه بحجم الإنجازات

أقامت سفيرةُ خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة السويد، إيناس بنت أحمد الشهوان، في العاصمة ستوكهولم، اليوم؛ حفلَ استقبال بمناسبة اليوم الوطني الـ93 للمملكة، بحضور وزير التعاون الإنمائي والتجارة الخارجية السويدي "يوهان فورسيل"، وعدد من كبار المسؤولين ورؤساء البعثات المعتمدة في السويد، ورجال الأعمال، ونخبة من المجتمع السويدي، وعدد من المواطنين والطلبة الدارسين في مملكة السويد.