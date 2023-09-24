بالصور.. سفارة المملكة بالسويد تحتفي بيوم الوطن الـ93 وتنوه بحجم الإنجازات

أقامت سفيرةُ خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة السويد، إيناس بنت أحمد الشهوان، في العاصمة ستوكهولم، اليوم؛ حفلَ استقبال بمناسبة اليوم الوطني الـ93 للمملكة، بحضور وزير التعاون الإنمائي والتجارة الخارجية السويدي "يوهان فورسيل"، وعدد من كبار المسؤولين ورؤساء البعثات المعتمدة في السويد، ورجال الأعمال، ونخبة من المجتمع السويدي، وعدد من المواطنين والطلبة الدارسين في مملكة السويد.
وفي بداية الحفل نوّهت السفيرة الشهوان إلى ما حقّقته المملكة من خطوات متسارعة على مختلف الأصعدة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وفي ظل رؤية 2030، مستعرضة ما تحقّق من إنجازات في عدد من المجالات.
كما أشادت السفيرة بالعلاقة المتينة التي تربط المملكة بالسويد على مختلف الأصعدة، وفرص تعزيزها في مجال الطاقة النظيفة، والحلول المستدامة، والتقنيات الحديثة، موجهة الدعوة للحضور لزيارة المملكة للوقوف على رحلة التحول التي تعيشها حاليًّا.
من جانبه ألقى وزيرُ التعاون الإنمائي والتجارة الخارجية كلمةً أثنى من خلالها على جهود السفيرة في تعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين، وأشاد بالنمو الاقتصادي الذي تشهده المملكة في مختلف القطاعات، وما تعيشه المرأة السعودية من تمكين غير مسبوق.
كما نقل شكرَ الحكومة السويدية وتقديرها للمملكة على المساعدة التي قدمتها في عملية إجلاء المواطنين السويديين من السودان، وما صاحبها من مهنية عالية وكرم ضيافة، مشيدًا بصداقة المملكة القيمة بالنسبة للسويد.
وأكّد أن السويد ستستمرّ في كونها شريكًا للمملكة في رحلة التحول الملحوظة التي تشهدها، مشيرًا إلى فرص تعزيز العلاقات بين البلدين، ومعربًا عن تطلُّعه لزيارة المملكة في القريب العاجل لاستكمال المباحثات حيال تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الاستدامة، والتحول الأخضر، والرعاية الصحية، والتعليم، وغيرها.