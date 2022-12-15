القبلة بـ5 عواصم بينها الرياض.. "علاقة المسلمين بالنجوم" يبلورها "الزعاق"

ولفت "الزعاق"، في فيديو على حسابه بـ"تويتر"، إلى أن الشمس تغرب يوم (15 ديسمبر) باتجاه القبلة على الرياض، وتغرب يوم 13 ديسمبر باتجاه القبلة على المنامة، وتغرب باتجاه القبلة على الدوحة يوم 5 فبراير، وتغرب باتجاه القبلة على أبو ظبي يوم 24 فبراير، ويوم 12 أكتوبر تغرب باتجاه القبلة على مسقط.