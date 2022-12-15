القبلة بـ5 عواصم بينها الرياض.. "علاقة المسلمين بالنجوم" يبلورها "الزعاق"

قال خبير الأرصاد الجوية، الدكتور خالد بن صالح الزعاق: إن هناك علاقة استدلالية للمسلمين بالشمس والقمر والنجوم؛ فهم يعرفون بداية شهورهم من خلال منازل القمر، ومواقيت الصلاة عبر مواقع الشمس نهارًا وعن طريق مواقع النجوم ليلًا.
وأوضح أن مكان وزمان شروق وغروب الشمس يتغير يوميًّا طوال أيام السنة؛ فأحيانًا تقطع الشمس الخط الواصل بين المكان إلى مكة، فيُستغل في تحديد القبلة، وكان علماء العالم الإسلامي أولَ من استخدم تلك الطريقة في تحديد القبلة.
ولفت "الزعاق"، في فيديو على حسابه بـ"تويتر"، إلى أن الشمس تغرب يوم (15 ديسمبر) باتجاه القبلة على الرياض، وتغرب يوم 13 ديسمبر باتجاه القبلة على المنامة، وتغرب باتجاه القبلة على الدوحة يوم 5 فبراير، وتغرب باتجاه القبلة على أبو ظبي يوم 24 فبراير، ويوم 12 أكتوبر تغرب باتجاه القبلة على مسقط.
وواصل: "الشمس تكون هي القبلة وقت أذان الظهر على الحرم على مستوى العالم يوم 27 مايو و26 يوليو".