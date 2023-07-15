"غاوي" يحصد الميدالية الذهبية لبطولة المملكة للووشو كونغ فو ساندا

حصل محمد خالد غاوي، من أبناء محافظة صبيا ولاعب فريق الوطن، على المركز الأول في بطولة المملكة للووشو كونغ فو ساندا، محقّقًا الميدالية الذهبية على مستوى المملكة في الوزن 23 تحت سن 18 عامًا، والتي أقيمت في مدينة جدة.