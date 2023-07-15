"غاوي" يحصد الميدالية الذهبية لبطولة المملكة للووشو كونغ فو ساندا

حصل محمد خالد غاوي، من أبناء محافظة صبيا ولاعب فريق الوطن، على المركز الأول في بطولة المملكة للووشو كونغ فو ساندا، محقّقًا الميدالية الذهبية على مستوى المملكة في الوزن 23 تحت سن 18 عامًا، والتي أقيمت في مدينة جدة.
وتعتبر بطولة المملكة للووشو كونغ فو التي أقيمت في ١٢ - ١٣ - ١٤ - ١٥ يوليو ٢٠٢٣م؛ هي المؤهلة للألعاب السعودية، وشملت فعاليات بطولة الساندا تحت ١٨ سنة وفوق ١٨ سنة سيدات ورجال، وبطولة الأساليب لجميع الأعمار، وفحص الأحزمة، ودورة صقل المدربين والحكام السعودية، وأقيمت في النادي الأهلي بمدينة جدة.