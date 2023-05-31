مجلس الوزراء يجيز للجامعات اختيار "نظام الفصول الدراسية" بهذه الضوابط والشروط

وتفصيلاً، اشتملت موافقة مجلس الوزراء في التقويم الدراسي لعام ١٤٤٥ هـ، على اعتماد "القواعد المنظمة للتقويم الدراسي"، والتي أكدت على أن يقسم العام الدراسي إلى ثلاثة فصول دراسية أساسية لجميع مراحل التعليم العام، والتعليم الجامعي ومعاهد وكليات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، مع إمكانية افتتاح فصل رابع صيفي في إجازة الصيف.