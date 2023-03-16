"الغذاء والدواء": الإرساليات الواردة عبر المنافذ في فبراير 33.000 رفضنا منها 223

وأوضحت أنها نفذّت 2412 زيارة لمنشآت غذائية، و457 زيارة لمنشآت المبيدات والأعلاف، و1524 زيارة لمنشآت الدواء والأجهزة الطبية، إضافة إلى الزيارات الروتينية والتفتيش الذكي، مشيرة إلى أنها أغلقت 28 منشأة بسبب عدم الحصول على ترخيص، وخالفت 41 منشأة لمزاولتها النشاط من دون ترخيص، كما جرى إيقاف 5 خطوط إنتاج، وإتلاف 20.715 عبوة.