"الغذاء والدواء": الإرساليات الواردة عبر المنافذ في فبراير 33.000 رفضنا منها 223

رصدت الهيئة العامة للغذاء والدواء 234 مخالفة خلال 4476 زيارة نفّذتها في شهر فبراير من العام الحالي على منشآت خاضعة لإشرافها.
وأوضحت أنها نفذّت 2412 زيارة لمنشآت غذائية، و457 زيارة لمنشآت المبيدات والأعلاف، و1524 زيارة لمنشآت الدواء والأجهزة الطبية، إضافة إلى الزيارات الروتينية والتفتيش الذكي، مشيرة إلى أنها أغلقت 28 منشأة بسبب عدم الحصول على ترخيص، وخالفت 41 منشأة لمزاولتها النشاط من دون ترخيص، كما جرى إيقاف 5 خطوط إنتاج، وإتلاف 20.715 عبوة.
ونفّذت الهيئة 998 جولة رصد وتقصٍّ للتحري عن المستودعات المجهولة والمنتجات المخالفة والمنشآت والمستودعات غير المرخصة، وتتبّع وتقصي الإعلانات والحسابات الإلكترونية وأصحابها، إضافة إلى تتبّع مصادر المنتجات، مبينة أن عدد الإرساليات الواردة عبر المنافذ بلغت خلال شهر فبراير 33.000 إرسالية، وتم رفض 223 إرسالية.
ويمكن الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة عن طريق الاتصال على الرقم الموحّد 19999، أو من خلال تطبيق "طمني".