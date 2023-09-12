جراحة ناجحة لإزالة نتوء جيبي نادر من بطن طفل في بيشة

تَمَكّن فريق طبي بمستشفى الولادة والأطفال ببيشة من تشخيص مرض نادر لطفل يبلغ من العمر 6 سنوات.
وتفصيلًا، أوضحت "صحة بيشة" أن الطفل حضر إلى قسم الطوارئ وهو يعاني من آلام حادة بالبطن واستفراغ، وبفحصه تَبَيّن وجود نتوء جيبي خلقي في نهاية الأمعاء الدقيقة يسمى بـ(ميكلس) وهو من الحالات النادرة.
وأضافت "صحة بيشة": أجريت للطفل جراحة عاجلة حيث تم استئصال النتوء، وتماثل للشفاء وخرج من المستشفى بصحة جيدة وأُعطِيَ مواعيد للمتابعة.
قام بالإجراء فريق طبي مكون من الدكتور عمر السماحي، والدكتور خالد بلحتاش، والدكتور "حميد"، والدكتورة "ليلي" من قسم التخدير.
جدير بالذكر أنه خلال شهر أغسطس 2023م، تم استقبال عدد 4477 مستفيدًا في طوارئ المستشفى، بالإضافة إلى استقبال عدد 3620 مستفيدًا من خدمات العيادات الخارجية، وبلغ عدد المرضى المنومين بالمستشفى 788؛ فيما تم إجراء 297 عملية جراحية.