جراحة ناجحة لإزالة نتوء جيبي نادر من بطن طفل في بيشة

جدير بالذكر أنه خلال شهر أغسطس 2023م، تم استقبال عدد 4477 مستفيدًا في طوارئ المستشفى، بالإضافة إلى استقبال عدد 3620 مستفيدًا من خدمات العيادات الخارجية، وبلغ عدد المرضى المنومين بالمستشفى 788؛ فيما تم إجراء 297 عملية جراحية.