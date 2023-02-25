"واحة زيتون وعاصمة للطاقة".. عِشْ كل العصور وخيِّمْ في أجواء الجوف الساحرة

كما يستطيع المتنزه أن يعيش جميع العصور البشرية منذ استيطان الإنسان في موقع الشويحطية بالجوف، إلى العصر الإسلامي الحديث في مسجد عمر بن الخطاب بدومة الجندل، إضافة لعشرات المواقع الأثرية بالمنطقة من موقع نحت الجمل الذي يعود للعصر الحجري وحي الضلع الأثري، حيث بيوت الطين ومجالس الأهالي القديمة، ثم قلعة زعبل الأثرية وبئر سيسرا، ثم موقع الرجاجيل، وفي المنطقة الأثرية بدومة الجندل، حيث حي الدرع الأثري يضمّ ممرات حجرية وقلعة مارد التاريخية وسوق دومة الجندل القديم.