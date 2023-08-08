بحوزتهم أسلحة وذخيرة.. ضبط 3 مواطنين يروجون المخدرات برنية

قبضت شرطة محافظة رنية على (3) مواطنين، اتخذوا منزلًا مزودًا بكاميرات مراقبة وكرًا لترويج مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وضبط بحوزتهم (3) أسلحة نارية وبندقية هوائية وذخيرة حية وهواتف متنقلة وشرائح اتصالات ومبلغ مالي.
وتم توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.