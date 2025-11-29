خريف جدة "يُنعش" تضاريسها بفعاليات عالمية في البر والبحر

وسط حضور واسع من الزوار والمهتمين، تواصل مدينة جدة خلال فصل الخريف تقديم أجندة متنوعة من الفعاليات التي تجمع بين البر والبحر، لتقدّم "كرنفالًا" استثنائيًا يعزّز مكانة المملكة في سجلات المحافل العالمية.
فتيل الإثارة اشتعل مع بطولة "أرامكو السعودية للفورمولا 4" ضمن فعاليات موسم جدة، حيث استضافت حلبة كورنيش جدة الجولة الثالثة خلال يومَي 10 و11 نوفمبر، تلتها الجولة الرابعة في 14 و15 من الشهر ذاته، فيما تُختتم البطولة بالجولة الخامسة والنهائية خلال 5 و6 ديسمبر 2025.
ومن بين تضاريس جدة الصحراوية الوعرة، انطلقت منافسات "بطولة العالم للراليات (WRC)" التابعة للاتحاد الدولي للسيارات (FIA)، حيث شكّل "رالي السعودية" الجولة الـ14 والأخيرة من روزنامة البطولة، واختُتم عند "واجهة روشن البحرية" النابضة بالحياة.
وشهدت الجولة التي استضافتها جدة خلال الفترة من 26 إلى 29 نوفمبر، 17 مرحلة بلغ طولها الإجمالي 320 كيلومترًا، تنوّعت بين أسطح ترابية ورملية وحصوية، إضافة إلى مسارات إسفلتية.
وفي "كورنيش أبحر"، تتناغم الأمواج مع السرعة والتقنيات العالية في منافسات "فورمولا الزوارق السريعة (F1H2O)"، التي يتنافس فيها نخبة من السائقين العالميين على "جائزة جدة الكبرى"، التي تحتضنها المدينة للمرة الأولى في تاريخ المملكة.
وخلال أيام 27 و28 و29 نوفمبر، انطلقت التجارب الحرة، تلتها التصفيات التأهيلية التي تُحدّد فيها مواقع الانطلاق عبر ثلاث مراحل متتالية، إضافة إلى سباقات السرعة المصاحبة، قبل أن تُختتم الجولة بالسباق الرئيسي الذي يستمر ما بين 40 و45 دقيقة، ويتنافس خلاله السائقون على المراكز الثلاثة الأولى وفق نظام النقاط المعتمد عالميًا.
وهكذا تسير جدة، مدينة البر والبحر، على إيقاع السرعة والإثارة، باحتضانها فعاليات وسباقات كبرى تتناغم مع تضاريسها المتنوعة، وتعزز حضورها كوجهة سياحية ورياضية عالمية تستقطب الزوار من مختلف أنحاء العالم.