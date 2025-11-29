خريف جدة "يُنعش" تضاريسها بفعاليات عالمية في البر والبحر

وخلال أيام 27 و28 و29 نوفمبر، انطلقت التجارب الحرة، تلتها التصفيات التأهيلية التي تُحدّد فيها مواقع الانطلاق عبر ثلاث مراحل متتالية، إضافة إلى سباقات السرعة المصاحبة، قبل أن تُختتم الجولة بالسباق الرئيسي الذي يستمر ما بين 40 و45 دقيقة، ويتنافس خلاله السائقون على المراكز الثلاثة الأولى وفق نظام النقاط المعتمد عالميًا.