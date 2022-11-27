إصدار 18 ترخيصًا لمنشآت صحية خاصة في حائل

من جهته قال مدير إدارة تنمية الاستثمار بصحة حائل بدر بن حمود الهذيلي: إنه بدعم وتوجيه من مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة حائل الدكتور فرحان بن فالح الشمري، تعمل الإدارة على تشجيع المستثمر في القطاع الصحي الخاص من خلال تسهيل الإجراءات للحصول على التراخيص المطلوبة في أسرع وقت.