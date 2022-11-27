إصدار 18 ترخيصًا لمنشآت صحية خاصة في حائل

أصدرت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة حائل، ممثلةً في إدارة تنمية الاستثمار للقطاع الصحي الخاص، 18 ترخيصًا لمنشآت صحية خاصة جديدة خلال شهر أكتوبر 2022.
وقالت "صحة حائل"، في بيان اليوم الأحد: إنها أصدرت ستة تراخيص "مبدئية" لمنشآت صحية خاصة جديدة، و12 ترخيصًا "نهائيًّا"، لمنشآت صحية خاصة.
بينما أصدرت 33 ترخيصًا إلكترونيًّا لممارسين صحيين، ومنحت 16 تأشيرة لمؤسسات صحية خاصة، وأنهت إجراءَيْ نقل ملكية وموقعًا لمنشآت صحية خاصة.
وأشارت "صحة حائل" إلى أن إدارة الاستثمار للقطاع الصحي الخاص سجلت بلاغين اثنين لحالات الولادة في القطاع الصحي الخاص.
كما أصدرت تسعة قرارات ندب لممارسين صحيين بين المنشآت الصحية الخاصة، وسجلت ثلاثة أنشطة إضافية لمؤسسات صحية خاصة، واستقبلت 13 طلبًا للأدوية الخاضعة للرقابة، ونفذت 11 معاينة لمنشآت صحية خاصة لغرض التجديد.
من جهته قال مدير إدارة تنمية الاستثمار بصحة حائل بدر بن حمود الهذيلي: إنه بدعم وتوجيه من مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة حائل الدكتور فرحان بن فالح الشمري، تعمل الإدارة على تشجيع المستثمر في القطاع الصحي الخاص من خلال تسهيل الإجراءات للحصول على التراخيص المطلوبة في أسرع وقت.
وأشار إلى أن التوجه الآن هو تعزيز شراكة القطاع الخاص لدعم القطاع الصحي؛ للمساهمة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين.