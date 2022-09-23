مدير تعليم الباحة: نحتفل بيوم الوطن ونمضي قدمًا لتعزيز مسيرة البناء

وأضاف: "في اليوم الوطني يُجدّد المواطنون العهد، ويُرسّخون العقد، ويضربون المثل الأعلى في الإصرار على الإنجاز لتحقيق الرؤية الطموحة وتطلعات القيادة الرشيدة ضمن منظومة وطنية متكاملة ومتناغمة هدفها بناء مجتمع منافس ووطن يعانق السماء علوًا ومجدًا، ومنذ ذلك التاريخ الذي توحدت فيه المملكة تحت لواء واحد، والدولة تستند على قواعد راسخة في الإصلاح والعدالة والعيش الرغيد وقبول الآخر، وتحقيق التنمية الشاملة.