مدير تعليم الباحة: نحتفل بيوم الوطن ونمضي قدمًا لتعزيز مسيرة البناء

أكد مدير عام التعليم بمنطقة الباحة الدكتور عبدالخالق حنش الزهراني أن الاحتفاء باليوم الوطني الثاني والتسعين للمملكة يعد تظاهرة وطنية، تبرز مشاعر الافتخار والاعتزاز بما حققته المملكة من منجزات ونمو وتقدم وازدهار، شهدتها جميع المجالات، مشيرًا إلى أنه يمثل فرصة مناسبة لنستلهم خلالها ما يتضمنه من قيم سامية وأهداف نبيلة تذكي روح المواطنة الحقة، وتربط الماضي العريق بالحاضر المشرق.
وقال الدكتور عبدالخالق حنش الزهراني: "نحتفل باليوم الوطني الثاني والتسعين للمملكة العربية السعودية، ونفخر بهذا اليوم العظيم، كما يفخر جميع السعوديين بوطنهم وقيادتهم، متطلعين بعزيمة وأمل نحو مستقبل يزداد إشراقاً وإنجازاً، في كل عام نحتفل به ونمضي قُدماً لتعزيز مسيرة البناء بخطى واثقة نحو الإعمار والنهضة والتقدم ومسارات الإصلاح الاقتصادي والإداري، عاقدين العزم على مواصلة مسيرة العمل والعطاء.
وأضاف: "في اليوم الوطني يُجدّد المواطنون العهد، ويُرسّخون العقد، ويضربون المثل الأعلى في الإصرار على الإنجاز لتحقيق الرؤية الطموحة وتطلعات القيادة الرشيدة ضمن منظومة وطنية متكاملة ومتناغمة هدفها بناء مجتمع منافس ووطن يعانق السماء علوًا ومجدًا، ومنذ ذلك التاريخ الذي توحدت فيه المملكة تحت لواء واحد، والدولة تستند على قواعد راسخة في الإصلاح والعدالة والعيش الرغيد وقبول الآخر، وتحقيق التنمية الشاملة.
وتابع: "نحتفل بهذا اليوم ومؤسساتنا التعليمية قد توشحت بألوان الوطن وتزينت بعبق تاريخه العظيم عبر فعاليات متنوعة تنفذها الإدارة والمكاتب والمدارس بما يزيد عن 26 فعالية مركزية في الإدارة ومكاتب التعليم، وأكثر من 2100 برنامج على مستوى جميع المدارس بهدف تعزيز ثقافة النشء والعمل على ترسيخ السلوك الوطني الإيجابي بين الطلاب والطالبات والمحافظة على مكتسبات دولتهم، والعمل على تقدمها وازدهارها ليكونوا لبنات صالحة وسواعد بناءة لمسيرة المملكة التنموية الطموحة.