"النيابة العامة" توضح حقوق ضحايا الاتجار بالأشخاص.. حماية شاملة ورعاية طبية ونفسية

وقالت "النيابة العامة": إن من حقوق ضحايا الاتجار بالأشخاص وفق نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص؛ هي إعلام المجني عليه بحقوقه النظامية بلغة يفهمها، وإتاحة الفرصة له لبيان وضعه بما يتضمن كونه ضحية، وكذلك وضعه النظامي والجسدي والنفسي والاجتماعي، مع عرضه على الطبيب المختص إذا تبيّن أنه بحاجة إلى رعاية طيبة أو نفسية أو إذا طلب ذلك.