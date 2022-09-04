الجامعة السعودية الإلكترونية تبدأ العام الدراسي بـ 26 برنامج إعداد وتجهيز

وقبل بداية العام الدراسي، أعلنت الجامعة السعودية الإلكترونية تفعيل نظام الفصول الثلاثة، وبيّنت في أسبوع التهيئة للطلبة آلية العمل به، وإيجابية النظام بما يخدم الطلبة، وأصدرت الجداول الدراسية لطلاب السنة الأولى المشتركة، وأعلنت القبول النهائي لبرنامج الدبلوم، ونظّمت ورش عمل عن التحول للفصول الثلاثة، كما أقامت لقاءً طلابياً مفتوحاً مع رئيسة الجامعة، ولقاءً مماثلاً بين رئيسة الجامعة وأعضاء هيئة التدريس.