"المسند": وقت ولادة الهلال واحد في كل العالم.. مثل خسوف القمر

أوضح أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقًا"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند، أن وقت ولادة الهلال واحد في كل العالم، مثل خسوف القمر.
وقال "المسند": في كل الحسابات الفلكية يكون وقت شروق القمر وشروق الشمس وغروبهما لمكان جغرافي معين واحدًا، وأيضًا يكون موضع وشكل الهلال في السماء واحدًا.
وأضاف: لا يقع الاختلاف بين الفلكيين في هذه المعطيات، وإنما الاختلاف يقع في المعايير، أي في إمكانية رؤية الهلال إذا كان موجودًا فوق الأفق.
وتابع: هذا الاختلاف ليس له علاقة بالحساب الفلكي، بل ولا يُضبط بالحساب، ولكن له علاقة بأمور حسية لا حسابية.