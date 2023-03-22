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"المسند": وقت ولادة الهلال واحد في كل العالم.. مثل خسوف القمر

قال: الاختلاف يكون في المعايير.. ويتعلق بالأمور الحسية لا الحسابية
نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية عبدالله المسند
نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية عبدالله المسند
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أوضح أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقًا"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند، أن وقت ولادة الهلال واحد في كل العالم، مثل خسوف القمر.

وقال "المسند": في كل الحسابات الفلكية يكون وقت شروق القمر وشروق الشمس وغروبهما لمكان جغرافي معين واحدًا، وأيضًا يكون موضع وشكل الهلال في السماء واحدًا.

وأضاف: لا يقع الاختلاف بين الفلكيين في هذه المعطيات، وإنما الاختلاف يقع في المعايير، أي في إمكانية رؤية الهلال إذا كان موجودًا فوق الأفق.

وتابع: هذا الاختلاف ليس له علاقة بالحساب الفلكي، بل ولا يُضبط بالحساب، ولكن له علاقة بأمور حسية لا حسابية.

عبدالله المسند
نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية

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