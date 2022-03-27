HUAWEI nova 9 SE المزود بكاميرا بدقة 108 ميجابكسل متوفر الآن في السعودية

مع واجهة المستخدم EMUI 12، يمكن للمستخدمين الاستمتاع بتجربة سلسة حتى بعد استخدام الجهاز لفترة طويلة. تتيح علامة التبويب Device+ في لوحة التحكم للمستخدمين التحكم بسهولة أو إعداد التعاون متعدد الأجهزة مع الأجهزة الأخرى. بفضل ميزة One Hop Connection عبر اتصالات المجال القريب (NFC)، يمكن لهاتف HUAWEI nova 9 SE الاقتران بأجهزة هواوي الأخرى مباشرةً؛ يمكن إنشاء التعاون عبر الأجهزة بنقرة بسيطة. يمكن عرض الشاشة لاسلكيًا أو عكسها إلى تلفاز HUAWEI Vision، والتي توفر رؤية موسعة مثالية للأفلام والألعاب. عند إقران هاتف HUAWEI nova 9 SE مع ساعة ذكية من هواوي أو مكبر صوت أو تلفاز HUAWEI Vision، تكون التجربة بديهية وسهلة. مع نظام الملفات الموزعة، يتيح هاتف HUAWEI nova 9 SE للمستخدمين الوصول إلى الملفات من جهاز الحاسوب. علاوة على ذلك، يمكن للمستخدمين إرسال الملفات بين الهاتف الذكي وأجهزة هواوي الأخرى عبر خاصية Huawei Share، أو نقل مكالمات MeeTime إلى تلفاز HUAWEI Vision والتحدث مع ما يصل إلى أحد عشر طرفًا في وقت واحد من خلال الاستفادة من الشاشة الكبيرة والكاميرا ومكبرات الصوت.