إنفوجرافيك.. حصاد 24 ساعة من الجهود الخدمية المقدمة في المسجد الحرام

وأضافت أنه تم "ضخ 3200 لتر معقمات للأيدي، وتعقيم 31 ألف و400 سجادة، والتعقيم باستخدام جهاز البايوكير 701 لتر، والتعقيم عبر الروبوتات بـ820 لترًا من المعقمات؛ فيما بلغ عدد المستفيدين من مكتبة المسجد الحرام 331 مستفيدًا، ووصل مستفيدو مكتبة الحرم المكي إلى 154 مستفيدًا.