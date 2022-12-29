إنفوجرافيك.. حصاد 24 ساعة من الجهود الخدمية المقدمة في المسجد الحرام

كشفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عن أبرز الخدمات المقدمة بالمسجد الحرام، أمس الأربعاء، موضحة تفاصيلها بالأرقام.
وتفصيلًا، أوضحت "شؤون الحرمين"، عبر إنفوجرافيك على حسابها على "تويتر"، أن الخدمات المقدمة بالمسجد الحرام في يوم الأربعاء، شملت استهلاك 130 ألف لتر مطهرات، وتعقيم الأسطح بـ30.080 لتر، وتوزيع 2450 كتيبًا ومطوية، و83520 عبوة زمزم.
وأشارت إلى أن عدد المستفيدين من التوعية الرقمية بلغ 23700 مستفيد؛ فيما بلغ المستفيدون من برنامج التوعية الميداني 75678 مستفيدًا؛ فيما قُدمت خدمة التطويف إلى 3023 مستفيدًا.
وأضافت أنه تم "ضخ 3200 لتر معقمات للأيدي، وتعقيم 31 ألف و400 سجادة، والتعقيم باستخدام جهاز البايوكير 701 لتر، والتعقيم عبر الروبوتات بـ820 لترًا من المعقمات؛ فيما بلغ عدد المستفيدين من مكتبة المسجد الحرام 331 مستفيدًا، ووصل مستفيدو مكتبة الحرم المكي إلى 154 مستفيدًا.