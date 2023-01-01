مستشفى سليمان الحبيب ينظم المؤتمر الدولي السابع للعناية الحرجة

وقال الدكتور عبدالله المطيري استشاري العناية المركزة رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر: إن العمل يجري على قدم وساق لإخراج المؤتمر بالصورة اللائقة؛ لا سيما وأن المؤتمر يشهد في نسخته الجديدة نقلةً نوعية على مختلف الأصعدة، من حيث عدد الخبرات الدولية والمحلية المشاركة فيه، بالإضافة إلى التجارب المهمة المقدمة من خلاله، وهو يمثل فرصة لنقل الخبرات والتجارب النوعية للأطباء والممارسين المتوقع مشاركتهم في المؤتمر، ويسهم في تطوير أداء أقسام العناية الحرجة وتحسين جودة وكفاءة خدماتها. واستطرد د.المطيري قائلًا: نتوقع أن يتجاوز عدد الحضور من الممارسين الصحيين 1000 متخصص.