مستشفى سليمان الحبيب ينظم المؤتمر الدولي السابع للعناية الحرجة

تنظم مجموعة د.سليمان الحبيب الطبية، المؤتمر الدولي السابع للعناية الحرجة تحت شعار "الوجه الجديد للرعاية المركزة" 7th International Critical Care Conference "، خلال الفترة من 22 إلى 26 يناير 2023م، في مستشفى د.سليمان الحبيب بالسويدي.
ويشارك في المؤتمر 60 متحدثًا من الأطباء العالميين المتخصصين في العناية الحرجة من خارج وداخل المملكة العربية السعودية، ليقدموا من خلاله ما يزيد على 80 محاضرة وحلقات نقاشية وورش عمل، معتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بواقع 38 ساعة تعليم طبي.
وسيناقش هذا المؤتمر آخر المستجدات والأبحاث في طب العناية المركزة، وحزمة من قضايا التخصص المختارة بعناية، من خلال فعالياته المتنوعة، كالتحديات في مجال سلامة المرضى، وتوفير بيئة آمنة للرعاية الصحية، ومناقشة آلية تحسين وتقوية البيئة الخاصة بأفضل إجراءات سلامة المرضى بالعناية الحرجة، وسبل الارتقاء بمستوى العناية الطبية الفائقة، والنظرة المستقبلية للعناية الحرجة المتوافقة مع رؤية المملكة 2030 الطموحة وغيرها من الموضوعات.
وقال الدكتور عبدالله المطيري استشاري العناية المركزة رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر: إن العمل يجري على قدم وساق لإخراج المؤتمر بالصورة اللائقة؛ لا سيما وأن المؤتمر يشهد في نسخته الجديدة نقلةً نوعية على مختلف الأصعدة، من حيث عدد الخبرات الدولية والمحلية المشاركة فيه، بالإضافة إلى التجارب المهمة المقدمة من خلاله، وهو يمثل فرصة لنقل الخبرات والتجارب النوعية للأطباء والممارسين المتوقع مشاركتهم في المؤتمر، ويسهم في تطوير أداء أقسام العناية الحرجة وتحسين جودة وكفاءة خدماتها. واستطرد د.المطيري قائلًا: نتوقع أن يتجاوز عدد الحضور من الممارسين الصحيين 1000 متخصص.
وأوضح د.المطيري أن المؤتمر سيشهد معرضًا مصاحبًا، يشارك فيه عدد من أكبر الشـركات الطبية العالمية المتخصصة في تقنيات وأجهزة العناية الحرجة.
من جانبه قال الدكتور فهد الحماد استشاري العناية الحرجة ومساعد المدير الطبي لمستشفى التخصصي: يُعد تخصص العناية الحرجة أحد التخصصات الطبية الأكثر أهمية؛ نظرًا لطبيعته ومهامه الأساسية التي تستهدف إنقاذ الأرواح والمحافظة على حياة المرضى وسلامتهم؛ مضيفًا أن المؤتمر سيتضمن خلاصة الخبرات والأبحاث العلمية حول المستجدات الحديثة في طب العناية المركزة التي تَوصل لها الأطباء لمشاركتها مع الحضور، وكذلك العمل على تبادل الخبرات وأفضل الممارسات والبروتوكولات العلاجية التي توصلوا لها.
وفي الختام وجّه د.عبدالله المطيري الدعوة للراغبين في المشاركة بالمؤتمر التسجيل عبر الرابط https://www.hmg.com/en/pages/cme/7th_ccc.aspx?itemID=17، أو البريد الإلكتروني cme@drsulaimanalhabib.com.
يُذكر أن تنظيم هذا المؤتمر يأتي في إطار دعم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب المستمر، للملتقيات والأنشطة العلمية التي تُسهم في تطوير الكوادر الطبية من مختلف التخصصات، وصولًا إلى خدمات رعاية صحية أفضل تواكب المستجدات العلمية والتقنية؛ وذلك تماشيًا مع رؤية المملكة 2030، وانطلاقًا من مسؤولياتها العلمية والطبية والمجتمعية، من أجل تحقيق أعلى مستويات الكفاءة للكوادر الطبية.