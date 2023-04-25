"آركو" تنوّه بالجهد الإنساني السعودي بإجلاء رعايا عدد من الدول المتواجدين في السودان

أعرب أمين عام المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، الدكتور صالح بن حمد التويجري، عن تثمين المنظّمة للجهد الإنساني السعودي في تأمين سلامة نقل رعايا دولٍ عديدة من السودان، عبر ميناء بورتسودان إلى ميناء جدة، وتوفير متطلبات سلامتهم، واستضافتهم في مدينة جدة إلى حين مغادرتهم إلى بلدانهم.
وأكد "التويجري" في بيانٍ أوردته المنظمة لـ"سبق"، أنّ تلك المبادرة السعودية هي امتداد لجهودها الدبلوماسية والإنسانية، لتخفيف معاناة الشعوب على المستوى الدولي، والتقليل من الاحتقان الذي قد يقود إلى مآسٍ إنسانية أشدّ خطورة وأشمل تأثيرًا.
وعبّر "التويجري" عن شكر وتقدير المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر لخادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي عهده الأمين؛ على هذه اللفتة الإنسانية غير المسبوقة، ولصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وزير الخارجية السعودي؛ على توجيهاته ومتابعته لتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة لتنفيذ تلك المبادرة الإنسانية والدبلوماسية لخدمة المجتمع الدولي.
وتمنّى في ختام البيان أن يعود الأمن والاستقرار إلى السودان، مطالبًا القوى العسكرية بمراعاة الاحتياجات الإنسانية، بإيجاد معابر آمنة لعربات وطواقم الإغاثة والإسعاف الطبي، واحترام شارة الهلال الأحمر والصليب الأحمر، وتأمين سلامة مراكز وممتلكات الهلال الأحمر السوداني، وجميع مقارّ المنظمات الإنسانية، ومقار الخدمات الإنسانية المتواجدة على الأراضي السودانية لمساعدة ضحايا الصراع المسلح من المدنيين.