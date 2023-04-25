"آركو" تنوّه بالجهد الإنساني السعودي بإجلاء رعايا عدد من الدول المتواجدين في السودان

أعرب أمين عام المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، الدكتور صالح بن حمد التويجري، عن تثمين المنظّمة للجهد الإنساني السعودي في تأمين سلامة نقل رعايا دولٍ عديدة من السودان، عبر ميناء بورتسودان إلى ميناء جدة، وتوفير متطلبات سلامتهم، واستضافتهم في مدينة جدة إلى حين مغادرتهم إلى بلدانهم.