"الأرصاد": السبت المقبل أول أيام الصيف على مناطق المملكة

أعلن المركز الوطني للأرصاد، خلال تقاريره عن أحوال الطقس والمناخ، أن يوم السبت المقبل هو أول أيام الصيف على محافظات ومناطق المملكة؛ مشيرًا إلى التنسيق المستمر مع الجهات المعنية بسلامة العاملين ميدانيًّا، لتطبيق الأنظمة والإجراءات الوقائية من درجات الحرارة المرتفعة وقت الذروة.