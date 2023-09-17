كن على الموعد.. هذه أبرز الأحداث الضخمة المنتظرة في موسم الرياض 2023

سيكون زوار فعاليات موسم الرياض في نسخته الرابعة على موعد مع عدد من الفعاليات الترفيهية الضخمة، التي تتنوع بين الرياضية، والترفيهية، والغنائية، والموسيقية، وتجارب تناول الطعام، وغيرها من الفعاليات الثقافية الفريدة، التي تناسب جميع الأذواق والأعمار.