كن على الموعد.. هذه أبرز الأحداث الضخمة المنتظرة في موسم الرياض 2023

سيكون زوار فعاليات موسم الرياض في نسخته الرابعة على موعد مع عدد من الفعاليات الترفيهية الضخمة، التي تتنوع بين الرياضية، والترفيهية، والغنائية، والموسيقية، وتجارب تناول الطعام، وغيرها من الفعاليات الثقافية الفريدة، التي تناسب جميع الأذواق والأعمار.
وسينطلق الموسم يوم 28 أكتوبر القادم تحت شعار "Big Time" بحفل افتتاحي ضخم من تنظيم من كبريات شركات تنظيم الاحتفالات حول العالم؛ لتنطلق بعد ذلك أجندة الموسم التي تعج بأحداث وفعاليات ضخمة غير مسبوقة.
ينطلق موسم الرياض بنزال الملاكمة الأبرز، وهو "نزال حزام موسم الرياض" بين بطلَي الوزن الثقيل تايسون فيوري وفرانسيس أنجانو، الذي سيعرض مباشرة في جميع أنحاء العالم.
وسيجرى النزال الأقوى، الذي يعد أحد أهم مباريات الملاكمة على الإطلاق، في حلبة ملاكمة وفقًا لقواعد أنظمة الملاكمة القياسية، بتحكيم ثلاثة حكام باتباع نظام النقاط العشر.
تشهد هذه النسخة من كأس موسم الرياض مشاركة الهلال والنصر مع فريق عالمي آخر. ومن المقرر تنظيم البطولة بنظام دوري النقاط للفرق الثلاثة بدلاً من مباراة واحدة كما كان سابقًا في المواسم الماضية.
يشهد موسم الرياض نسخة جديدة من حفل "جوي أواردز"، وهو أضخم حفل يحتفي بصناع الترفيه في العالم العربي في مجال الفن، والسينما، والدراما، والموسيقى، والرياضة؛ إذ يُرشح فيه أفضل الفنانين والفنانات في مختلف المجالات، ضمن ثلاث عشرة جائزة.
ويتميز حفل جوائز صناع الترفيه بأن الجمهور هو من يختار الفائزين في مختلف الفئات، وذلك من خلال التصويت لجوائز مختلفة عدة ضمن 5 فئات، هي: السينما، والموسيقى، والمؤثرون الاجتماعيون، والرياضة، والمسلسلات الدرامية. ويرشح لكل جائزة 4 مرشحين.
لن يخذل موسم الرياض كالعادة عشاق المصارعة؛ إذ سيجلب لهم الموسم أبرز وأقوى نزالات مصارعة المحترفين في العالم؛ إذ يشهد العرض الذي يقام برعاية "WWE" مشاركة المصارعين المفضلين للجمهورين السعودي والعالمي، منهم بروك ليسنر، وبوبي لاشلي، وبراون سترومان، وأوموس.. وغيرهم من المصارعين البارزين.
من المنتظر أن تشهد هذه النسخة من موسم الرياض إقامة كأس العالم للبادل للمرة الأولى في الرياض في الفترة من 8 إلى 15 مايو 2024.
وتعتبر البادل رياضة من رياضات المضرب، وكانت تختلف عن رياضة التنس الأرضي المعروفة، وعادة ما تُلعب بشكل زوجي في ملعب مغلق بنحو 25% أصغر من حجم ملعب التنس.
وتكمن الاختلافات الرئيسية في احتواء الملعب على جدران زجاجية.