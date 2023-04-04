الهلال الأحمر بالطائف يتلقى 1591 بلاغًا خلال أول 10 أيام من رمضان

كشفت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة الطائف عن إحصائية البلاغات خلال الأيام العشرة الأولى من شهر رمضان المبارك، موضحةً أن عدد البلاغات التي تم تلقّيها بغرفة العمليات بمنطقة مكة المكرمة لمحافظة الطائف وصل إلى 1591 بلاغًا إسعافيًا، ما بين حالات مرَضية وحالات لحوادث مرورية.
وقالت الهيئة في بيانٍ لها، تلقّته "سبق": تم التعامل مع تلك البلاغات عبر كوادر بشرية مؤهلة بأعلى المعايير، والتي تتعامل بحرفية تامة معها، حيث بلغ عدد الحالات المرَضية 1193 بلاغًا، وكانت هي الأعلى خلال الفترة الماضية، وقد تم التعامل مع البلاغات ونقل ما يستدعي منها للمنشآت الصحية لاستكمال العلاج اللازم.
يشار إلى أن الهيئة في محافظة الطائف تقدّم خدماتها الإسعافية من خلال 24 مركزًا إسعافيًا مجهزة بأعلى المعايير؛ حيث تسهم في تقديم الخدمة الإسعافية المتميزة لمحتاجيها.
ونوّهت الهيئة بأن طلب الخدمة الإسعافية يكون عبر الاتصال على الرقم 997 أو عن طريق تطبيق "أسعفني".