الهلال الأحمر بالطائف يتلقى 1591 بلاغًا خلال أول 10 أيام من رمضان

وقالت الهيئة في بيانٍ لها، تلقّته "سبق": تم التعامل مع تلك البلاغات عبر كوادر بشرية مؤهلة بأعلى المعايير، والتي تتعامل بحرفية تامة معها، حيث بلغ عدد الحالات المرَضية 1193 بلاغًا، وكانت هي الأعلى خلال الفترة الماضية، وقد تم التعامل مع البلاغات ونقل ما يستدعي منها للمنشآت الصحية لاستكمال العلاج اللازم.