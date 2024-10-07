"أمانة نجران" تُنفذ 22925 جولة رقابية خلال شهر سبتمبر الماضي

وأوضحت الأمانة، أن الجولات الرقابية الميدانية بلغت خلال شهر سبتمبر 22925 جولة رقابية؛ منها 9274 جولة صحية على المطاعم والتموينات الغذائية، وصالونات الحلاقة والمخابز، إضافة إلى الأسواق التجارية والمنشآت التي تقدم الخدمات التجميلية والصحية.