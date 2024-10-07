"أمانة نجران" تُنفذ 22925 جولة رقابية خلال شهر سبتمبر الماضي

نفّذت أمانة منطقة نجران والبلديات التابعة لها 22925 جولة رقابية خلال شهر سبتمبر الماضي؛ بهدف التأكد من سلامة الغذاء والمحافظة على الصحة العامة للمواطنين والمقيمين.
وأوضحت الأمانة، أن الجولات الرقابية الميدانية بلغت خلال شهر سبتمبر 22925 جولة رقابية؛ منها 9274 جولة صحية على المطاعم والتموينات الغذائية، وصالونات الحلاقة والمخابز، إضافة إلى الأسواق التجارية والمنشآت التي تقدم الخدمات التجميلية والصحية.
وأشارت إلى أن الفِرَق الرقابية نفّذت كذلك 4647 جولة لمعالجة التشوه البصري، و5944 جولة صحية ورقابية على الأسواق التجارية، و3060 جولة على المباني.