غزارتها لا تستبعد "الرعد وزخات البرَد".. توقعات بأمطار ركامية على العاصمة

ويُتوقع أن تتكاثر -بعد مشيئة الله- كميات متفاوتة من السحب الركامية، وأن تتهيأ الفرصة تدريجيًّا اعتبارًا من ساعات العصر، ويُتوقع أن تترافق بالرعد ونشاط للرياح السطحية.