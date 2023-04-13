غزارتها لا تستبعد "الرعد وزخات البرَد".. توقعات بأمطار ركامية على العاصمة

بأحوال جوية غير مستقرة؛ يُنتظر أن تتأثر العاصمة الرياض مجددًا في ساعات عصر ومساء اليوم الخميس.
ويُتوقع أن تتكاثر -بعد مشيئة الله- كميات متفاوتة من السحب الركامية، وأن تتهيأ الفرصة تدريجيًّا اعتبارًا من ساعات العصر، ويُتوقع أن تترافق بالرعد ونشاط للرياح السطحية.
ولا يُستبعد لهذه الأمطار أن تكون غزيرة أحيانًا بشكل محلي ومترافقة بزخات من البرد.
وتشير التوقعات الأولية -وفق موقع "طقس العرب"- إلى استمرار تأثر منطقة الرياض بحالات متتابعة من عدم الاستقرار الجوي خلال الأيام القادمة؛ وبالتالي تجدد نشاط السحب الركامية الرعدية وتساقط للأمطار.