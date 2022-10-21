مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي ينظّم المؤتمر الدولي الرابع لأمراض النساء

يشهد يوم غد السبت افتتاح المؤتمر الدولي الرابع لأمراض النساء والولادة "The International Ob-Gyne Conference 4" الذي تنظمه مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي، والمعتمد من قِبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بعدد 16 ساعة تعليماً طبياً مستمراً.
وسيشارك في المؤتمر 25 متحدثاً من الأطباء العالميين المتخصصين، لتقديم "25"محاضرة وورش عمل وحلقة نقاشية.
ويناقش المؤتمر، الذي يستمر لمدة يومين، آخر المستجدات والأبحاث في طب النساء والولادة والإدارة الوقائية والفعالة في عمليات التوليد، علاوة على التطرق لمعايير السلامة واستخدامات الهرمونات في الحمل، إضافة إلى تطورات جراحات المشيمة وتجميل المهبل، وكذلك تكنولوجيا عمليات الأجنة وطرق التدخل لحل مشكلات النزف المفاجئ وعلاج سرطان الرحم وغيرها.
من جهتها، قالت الدكتورة شادية مقصود؛ استشارية النساء والولادة ورئيسة اللجنة العلمية للمؤتمر: سيحاضر في المؤتمر نخبة من الخبراء ممّن لهم مكانة علمية عالية ومن ذوي التأثير الكبير في تخصص النساء والولادة، وسيشكّل فرصة لأكثر من 400 من الأطباء الاستشاريين والأخصائيين في تخصصات النساء والولادة والعقم والأطفال لتحديث معرفتهم من خلال جلسات مبتكرة ومتنوعة.
ويشهد المؤتمر تنوعاً في الجلسات العلمية، واستعراضا للأوراق البحثية فيما يخص صحة الأم والجنين والجراحات النسائية المختلفة، إضافة إلى الحديث عن أفضل السبل للتعامل مع الحالات الطارئة والحرجة في هذا التخصص.
جديرٌ بالذكر أن مجموعة د. سليمان الحبيب دأبتْ على تنظيم مثل هذه الأنشطة العلمية والتعليمية بشكلٍ مستمر، وذلك انطلاقاً من مسؤولياتها الطبية والمجتمعية وتماشياً مع رؤية المملكة 2030، حرصاً على تحسين جودة وكفاءة الممارسين الصحيين في التخصصات كافة، وبما يعود بالنفع على المرضى.