مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي ينظّم المؤتمر الدولي الرابع لأمراض النساء

ويناقش المؤتمر، الذي يستمر لمدة يومين، آخر المستجدات والأبحاث في طب النساء والولادة والإدارة الوقائية والفعالة في عمليات التوليد، علاوة على التطرق لمعايير السلامة واستخدامات الهرمونات في الحمل، إضافة إلى تطورات جراحات المشيمة وتجميل المهبل، وكذلك تكنولوجيا عمليات الأجنة وطرق التدخل لحل مشكلات النزف المفاجئ وعلاج سرطان الرحم وغيرها.