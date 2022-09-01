رئيس الأمن السيبراني في هواوي السعودية: رحلة التحول الرقمي بالمملكة تجاوزت كل التحديات

وأضاف: لكن بالنظر للمستقبل نجد أن البنية التحتية للنمو ستعتمد بشكل كبير على مدى تمكين واستخدام خدمات الحوسبة السحابية؛ لقدرتها على تقديم العديد من المزايا التي تحسن كفاءة وفعالية استثمارات تقنية المعلومات في القطاع العام، فعلى سبيل المثال، تُمكّن الحوسبة السحابية المنشآت والشركات من إطلاق الخدمات للمستخدم بشكل أسرع بنسبة 20-40%، وأيضًا تكاملية تطبيقات مقدم الخدمة السحابية مع الخدمات المقدمة من طرف ثالث تتيح تعزيز مستوى الأمن والابتكار في نماذج العمل بشكل غير مسبوق، وبالتالي تقليل مخاطر تعطّل العمليات، فالخدمات السحابية أثبتت موثوقيتها واعتماديتها، وبالـتأكيد مرونتها في الاستجابة لزيادة الطلب.