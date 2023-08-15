حذر من ظاهرة واحدة قبل انطلاق العام الدراسي.. "آل شرمة": نثق أن معلمينا على قدر الأمانة العظيمة التي يتحملونها

كما يحذر "آل شرمة" من ظاهرة التنمر، ويقول: "هذه الظاهرة السالبة ليست محصورة في مدارسنا، بل توجد في معظم دول العالم تقريبًا، وربما بدرجات أكثر حدة، وهي ترجع لأسباب متعددة منها المرحلة العمرية التي يمر بعض الطلاب، وهي فترة المراهقة، حيث يتصورون أن الرجولة والقوة تكون في الاعتداء على من هم أصغر منهم سناً، وفرض آرائهم عليهم، وهو ما يتطلب دورًا أكبر من الأسرة، يكمن في تعريف أبنائهم بخطأ الاعتداء على غيرهم، وأن الواجب عليهم هو احترام معلميهم وزملائهم، والتقيد بالنظام.. كما ينبغي أن تبذل المدارس جهداً إضافياً، لا سيما في الفترات المخصّصة للنشاط الطلابي، وذلك بالتركيز على ترسيخ وتعزيز ثقافة السلام بين التلاميذ، وتنظيم فعاليات تحارب التنمر وتبرز مخاطره. بعد ذلك أتمنى أن يتم تطبيق الأنظمة التأديبية الفعّالة في المدارس، وعدم الاكتفاء بوقف العنف بين الطلاب بمُجرد حدوثه، بل المطلوب هو اتخاذ خطوات استباقية تمنع وقوعه من الأساس، ورصد درجات خاصة بحسن السير والسلوك تُضاف أو تُخصم من التحصيل الأكاديمي السنوي.