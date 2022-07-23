"الأرصاد": هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة وزخات من البَرَد على هذه المناطق

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول مصحوبة برياحٍ نشطة وزخاتٍ من البِرَد على أجزاءٍ من مناطق: نجران، وجازان، وعسير، والباحة؛ يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرّمة، كما يُتوقع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة تُسبق برياحٍ نشطة مثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الجنوبية من منطقتَي الرياض والشرقية (صحراء الربع الخالي)، في حين يستمر تأثير ارتفاع درجات الحرارة العظمى على أجزاءٍ من مناطق شرق المملكة ووسطها والمدينة المنوّرة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 25 - 45 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 18 - 35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزأين الشمالي والأوسط ومن نصف متر الى متر ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزأين الشمالي والأوسط، وخفيف الى متوسط الموج على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15 - 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.