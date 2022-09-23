سفارة المملكة في روسيا الاتحادية تحتفي باليوم الوطني الـ92

وتَضَمّن الحفل عددًا من العروض المرئية عن تاريخ المملكة والمشاريع الحديثة المُقامة بها، وعرضًا مرئيًّا عن رؤية المملكة 2030 منذ إطلاقها مرورًا بما تم إنجازه حتى اليوم، إلى جانب عدد من العروض الموسيقية لفِرَق شعبية فلكلورية من مناطق مختلفة في المملكة.