بـ 5 جوائز رائدة.. "مدن" الأفضل في تطوير الموارد البشرية وتمكين المرأة

وتواصل "مدن" منذ إنشائها في عام 2001م تطوير وإدارة مدن صناعية ومناطق تقنية مميزة، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية، وبالشراكة مع القطاعين العام والخاص، حيث ارتفعت مساحة الأراضي المطورة في 36 مدينة صناعية حول المملكة إلى أكثر من 209 ملايين متر مربع، ويصل عدد المنشآت نحو 6.882 منشأة صناعية، و436 منشأة لوجستية؛ تماشيًا مع رؤيتها أن تكون الوجهة المفضلة لنمو الاستثمارات والشريك الأول للمنظومة الصناعية والتقنية.