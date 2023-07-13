شركة "نحو الرؤية" تُعلن نجاح الخطة التشغيلية للربع الثاني من عام 2023 والتي تضمّنت موسم حج عام 1444هـ

كما أوضح الرئيس التنفيذي للشركة الأستاذة إيناس محمد الحارثي أن إجمالي الخطط الإعلامية والاتصالية التي عمل بها أكثر من (120) كادرًا متخصصًا من منسوبي الشركة بلغت (15) خطة، إضافة إلى (14) خطة تشغيلية شملت عددًا من دول العالم: الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، سويسرا، إندونيسيا، الإمارات العربية المتحدة، جمهورية مصر العربية، الهند، المملكة المتحدة، وعددًا من الدول الإفريقية.