شركة "نحو الرؤية" تُعلن نجاح الخطة التشغيلية للربع الثاني من عام 2023 والتي تضمّنت موسم حج عام 1444هـ
أعلنت شركة "نحو الرؤية" عن نجاح الخطة التشغيلية للربع الثاني من عام 2023، والتي تضمّنت موسم حج عام 1444هـ، وذلك بالشراكة مع القطاعين الحكومي والخاص.
وذكر رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات "نحو الرؤية" الأستاذ محمد بن مشهور اللحياني أن هذه الجهود والنجاحات المستمرة تأتي من دعم القيادة الرشيدة، ومن ثم ثقة المسؤولين في المملكة، وجهود الكوادر الوطنية العاملة لدى الشركة بمختلف قطاعاتها ووحداتها الاستراتيجية، كما رفع "اللحياني" تهنئته لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين بمناسبة نجاح الخطط لموسم حج عام 1444هـ.
كما أوضح الرئيس التنفيذي للشركة الأستاذة إيناس محمد الحارثي أن إجمالي الخطط الإعلامية والاتصالية التي عمل بها أكثر من (120) كادرًا متخصصًا من منسوبي الشركة بلغت (15) خطة، إضافة إلى (14) خطة تشغيلية شملت عددًا من دول العالم: الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، سويسرا، إندونيسيا، الإمارات العربية المتحدة، جمهورية مصر العربية، الهند، المملكة المتحدة، وعددًا من الدول الإفريقية.
فيما بلغ عدد المنتجات الإعلامية أكثر من (4500) مادة مرئية، و(20) حملة تسويقية لعدد من عملاء الشركة، وكذا تغطية وإدارة (3) مؤتمرات رئيسية، و(2) محافل رسمية، إلى جانب ترجمة تلك الأعمال إلى أكثر من (6) لغات شملت: الإنجليزية، والفرنسية، والأوردو، والملايو، والصيني، والهوسا.
وقدّم "اللحياني" شكره وتقديره لمنسوبي الشركة، ولكل من أسهم في نجاح أعمال الشركة، ولكل الشركاء والعملاء، مؤكدًا سعي إدارته إلى بذل المزيد من الجهود والطموح لنيل النجاحات وفق رؤية المملكة 2030 والتي تأتي انطلاقًا من إيمانها الكامل بقدرات أبناء وطنها على تذليل كل الصعاب.