المملكة تشارك في الاحتفاء باليوم العالمي للرفق بالحيوان

يذكر أن العالم يحتفي في 4 أكتوبر من كل عام، باليوم العالمي للحيوان، وذلك للتوعية بضرورة الرفق بالحيوان، ولحماية الأنواع القليلة من الانقراض؛ وقد تم اتخاذ قرار الاحتفال بهذا اليوم في المؤتمر الدولي لحركة حماية الطبيعة، الذي عقد في فلورنسا، بإيطاليا عام 1931، الذين يرغبون في تسليط الضوء على محنة الأنواع مهددة بالانقراض.