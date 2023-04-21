وزير الدفاع يهنئ القيادة بمناسبة عيد الفطر المبارك

وسأل المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على المملكة قيادةً وشعبًا، والأمتين العربية والإسلامية بالخير والبركات، وأن يُديم على بلادنا أمنها واستقرارها وازدهارها في ظل قيادتها الرشيدة، كما سأل الله أن ينصر جنود الوطن البواسل ويحفظهم، ويرحم شهداءنا الأبرار، ويتقبل من الجميع صالح أعمالهم.