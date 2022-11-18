ولي العهد يمثل السعودية لأول مرة في (APEC).. تعرَّف على سبب دعوة الرياض؟

وأظهر التقرير أن المملكة جاءت في المرتبة السابعة من بين دول مجموعة العشرين، متفوقة بذلك على دول ذات اقتصادات متقدمة في العالم، مثل: كوريا الجنوبية، فرنسا، اليابان، إيطاليا، الهند، الأرجنتين، إندونيسيا، المكسيك، البرازيل، تركيا.