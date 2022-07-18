عسير.. أكثر من 80 مخالفة إضرار بالبيئة وهذه هي العقوبات

وتنوعت المخالفات المسجلة بين إشعال نار في غير الأماكن المخصصة، وتبلغ قيمتها ألف ريال في المرة الأولى، وتتضاعف مع التكرار لتصل إلى ثلاثة آلاف ريال في المرة الثالثة، وحرق الأشجار والشجيرات، وتبدأ مخالفتها بـ20 ألف ريال في المرة الأولى، لتبلغ 40 ألف ريال في المرة الثالثة، كذلك التخييم في المتنزهات دون تصريح، حيث تُقدَّر قيمة مخالفتها بـ500 ريال لكل مُخَيَّم في المرة الأولى، وتصل إلى ثلاثة آلاف ريال في المرة الثالثة، ورمي النفايات في غير أماكنها المخصصة، وتبلغ قيمتها 500 ريال في المرة الأولى حتى ألفي ريال في المرة الثالثة، ويُلزَم كل مخالف بإزالة المخالفة وإصلاح الضرر الناتج عن مخالفته ودفع التعويضات اللازمة.