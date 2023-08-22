برعاية "السيف".. "جامعة شقراء" تنظم "معرض العودة" لاستقبال الطلاب المستجدين

نظّمت جامعة شقراء -ممثلة في وكالة الجامعة للشؤون التعليمية- معرضًا طلابيًّا بعنوان "العودة"، بالبهو الرئيسي بمبنى كلية العلوم والدراسات الإنسانية بشقراء، برعاية رئيس الجامعة الدكتور علي بن محمد السيف، بالتزامن مع بداية العام الجامعي 1445هـ، واستقبال الطلاب المستجدين في مختلف كليات الجامعة.