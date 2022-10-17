بعد أعوام من البحث.. أكاديميان يسجلان اختراعهما الثاني لحاصرة تقويم أسنان بالزوايا

يُذكر أن الفريق العلمي عَمِلَ على هذه الإنجازات منذ عام 2019م لإيجاد حلول لمشاكل التقنيات العلاجية في مجال طب الأسنان، وكانت الانطلاقة بوضع قائمة تتضمن وجود مشاكل فنية في التقنيات ومن ثم العمل على حلها، وفي عام 2020م تم الحصول على براءة اختراع لأداة ضبط وحمل ارتفاع الحاصرات التقويمية؛ ليتم بعد ذلك الحصول على براءة الاختراع الثانية لحاصرة تقويمية بقاعدة منفصلة.. وتسعى هذه الابتكارات إلى إيجاد حلول لبقية مشاكل التقنيات المستخدمة في مجال طب الأسنان وتطوير الأفكار الحالية لتقليل التفاصيل الميكانيكية والفنية؛ مما يساهم في تصنيع حاصرات تقويمية مقبولة الشكل ويسهل الحفاظ عليها وتنظيفها أثناء فترة العلاج.