آخر تحديث.. التبرعات عبر "ساهم" تتخطى 367 مليون ريال

يُذكر أنه وبناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، قامت المملكة بتسيير جسر جوي يشتمل على مساعدات غذائية وإيوائية وطبية متنوعة، فضلًا عن إرسالها الفريق السعودي للبحث والإنقاذ وفرق التدخلات الإسعافية والطبية؛ لمساعدة ضحايا الزلزال، إضافة إلى إطلاق المملكة بناءً على التوجيه الكريم حملة شعبية عبر منصة "ساهم"؛ لإغاثة متضرري الزلزال.