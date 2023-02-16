آخر تحديث.. التبرعات عبر "ساهم" تتخطى 367 مليون ريال

تواصل الحملة الشعبية لإغاثة متضرري الزلزال بسوريا وتركيا "عطاؤكم يخفف عنهم" تلقي التبرعات عبر منصة "ساهم"؛ حيث وصل مجموع التبرعات 367.569.417، فيما وصل مجموع المتبرعين لـ 1.647.299 متبرعًا.
ووفق آخر التحديثات، فقد تلقت المنصة تبرعًا من إحدى الشركات القابضة بمقدار مليونَيْ ريال، وتبرعًا من شركة أخرى بـ 900 ألف ريال، وآخر بمليون ريال، فيما تبرعت إحدى المؤسسات بنصف مليون ريال.
يُذكر أنه وبناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، قامت المملكة بتسيير جسر جوي يشتمل على مساعدات غذائية وإيوائية وطبية متنوعة، فضلًا عن إرسالها الفريق السعودي للبحث والإنقاذ وفرق التدخلات الإسعافية والطبية؛ لمساعدة ضحايا الزلزال، إضافة إلى إطلاق المملكة بناءً على التوجيه الكريم حملة شعبية عبر منصة "ساهم"؛ لإغاثة متضرري الزلزال.