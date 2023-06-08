رئاسة الحرمين تُنظم دورة بعنوان "بُلْغة الناسك إلى فقه العقيدة والمناسك"

تُنظم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالتعاون مع الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء الدورة العلمية "بُلْغة الناسك إلى فقه العقيدة والمناسك"، وذلك في رحاب المسجد الحرام، خلال الفترة من 22 إلى 29 ذو القعدة لعام 1444هـ، وبمشاركة عدد من المسؤولين والعلماء.
وأوضح وكيل الرئيس العام للشؤون التوجيهية والإرشادية عبدالله بن حمد الصولي، أن الدورة تتضمن عددًا من المواضيع التي تهدف إلى تعليم العقيدة الصحيحة وبيان الأحكام المتعلقة بمناسك الحج والعمرة.
وأكد أن الرئاسة أخذت على عاتقها تقديم أفضل الخدمات للحجاج والعمَّار والزوار في إثراء رحلتهم الدينية بالفوائد والمنافع، وإبراز الصورة الصحيحة لهذا الدين الحنيف، ونشر رسالة الإسلام إلى العالم، في ظل ما يوفر من إمكانيات ودعم سخي من قيادتنا الرشيدة.