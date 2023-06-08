رئاسة الحرمين تُنظم دورة بعنوان "بُلْغة الناسك إلى فقه العقيدة والمناسك"

وأكد أن الرئاسة أخذت على عاتقها تقديم أفضل الخدمات للحجاج والعمَّار والزوار في إثراء رحلتهم الدينية بالفوائد والمنافع، وإبراز الصورة الصحيحة لهذا الدين الحنيف، ونشر رسالة الإسلام إلى العالم، في ظل ما يوفر من إمكانيات ودعم سخي من قيادتنا الرشيدة.