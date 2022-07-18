"الصحة": تسجيل 806 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 405 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 18 يوليو 2022، تسجيل 806 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 804570 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 405 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 788371 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل حالة وفاة واحدة، ليرتفع الإجمالي إلى 9233 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 145 حالة.
ووفق المنصة الإلكترونية لعرض إحصاءات (كوفيد-19)، سجلت الرياض 234 حالة إصابة جديدة، وجدة 127 حالة، والدمام 66 حالة، ومكة المكرمة 43 حالة إصابة جديدة، و29 في المدينة المنورة، ومثلها في الطائف، و26 حالة في الهفوف، و21 حالة في جازان، و19 في أبها، وسجلت الباحة 17 حالة جديدة.
وتصدرت الرياض حالات التعافي الجديدة بواقع 99 حالة، و56 حالة في جدة، و30 حالة في الدمام، و25 حالة في مكة المكرمة، و22 في المدينة المنورة، و14 في الهفوف، و11 حالة في الطائف.
وأكدت "الصحة" أنه تم إجراء 22124 فحصًا جديدًا.