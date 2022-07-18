"الصحة": تسجيل 806 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 405 خلال الـ24 ساعة الماضية

ووفق المنصة الإلكترونية لعرض إحصاءات (كوفيد-19)، سجلت الرياض 234 حالة إصابة جديدة، وجدة 127 حالة، والدمام 66 حالة، ومكة المكرمة 43 حالة إصابة جديدة، و29 في المدينة المنورة، ومثلها في الطائف، و26 حالة في الهفوف، و21 حالة في جازان، و19 في أبها، وسجلت الباحة 17 حالة جديدة.