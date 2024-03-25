ما صلاحيات الآباء؟.. "تسجيل الطلاب المستجدين إلكترونياً" في إيضاحات لـ "التعليم"

قالت وزارة التعليم، إن التسجيل الإلكتروني يستهدف الطلبة المستجدين في الصف الأول ابتدائي ورياض الأطفال في المدارس الحكومية، مشيرة إلى أهدافه وصلاحيات أولياء الأمور.
وأوضحت الوزارة، عبر حسابها على منصة "إكس"، أن التسجيل الإلكتروني للطلبة المستجدين هي خدمة تتيح لأولياء أمور الطلبة والطالبات تسجيل أبنائهم في الصف الأول ابتدائي ومرحلة رياض الأطفال في التعليم العام وتحفيظ القرآن بجميع المناطق والمحافظات.
وعن صلاحيات أولياء الأمور، أشارت إلى "تقديم طلب التسجيل ومتابعته والتعديل عليه"، و"تحديد العنوان من خرائط جوجل"، و"تعديل الرغبات".
وأكّدت "التعليم" أن من أهداف التسجيل الإلكتروني، تسهيل الإجراءات المتبعة في عملية التسجيل، وتحسين تجربة المستفيدين من الخدمات التعليمية الإلكترونية، وإدارة وحوكمة الإجراءات والبيانات وتسريع عمليات المتابعة ومعالجة الطلبات.