ما صلاحيات الآباء؟.. "تسجيل الطلاب المستجدين إلكترونياً" في إيضاحات لـ "التعليم"

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها على منصة "إكس"، أن التسجيل الإلكتروني للطلبة المستجدين هي خدمة تتيح لأولياء أمور الطلبة والطالبات تسجيل أبنائهم في الصف الأول ابتدائي ومرحلة رياض الأطفال في التعليم العام وتحفيظ القرآن بجميع المناطق والمحافظات.