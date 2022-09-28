"عبدالله بن سمار" يهنئ سمو ولي العهد بمناسبة صدور الأمر الملكي بأن يكون رئيسًا لمجلس الوزراء

وأشاد "ابن سمار" بنجاحات سمو ولي العهد، أيده الله، والتقدم والتطور الذي تشهده بلادنا، بفضل الله تعالى، ثم توجيهات ودعم خادم الحرمين الشريفين حفظه الله، وما رسمه سمو ولي العهد من خطط طموحة واستراتيجيات عملاقة تؤكد بعد نظره في الوصول بالمملكة إلى مكانتها المستحقّة بين دول العالم أجمع.