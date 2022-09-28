"عبدالله بن سمار" يهنئ سمو ولي العهد بمناسبة صدور الأمر الملكي بأن يكون رئيسًا لمجلس الوزراء

رفع المدير التنفيذي لمعرض قمة الرياحين للسيارات عبدالله ناصر بن سمار، التهنئة إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة صدور الأمر الملكي بأن يكون سموه رئيسًا لمجلس الوزراء.
وأشاد "ابن سمار" بنجاحات سمو ولي العهد، أيده الله، والتقدم والتطور الذي تشهده بلادنا، بفضل الله تعالى، ثم توجيهات ودعم خادم الحرمين الشريفين حفظه الله، وما رسمه سمو ولي العهد من خطط طموحة واستراتيجيات عملاقة تؤكد بعد نظره في الوصول بالمملكة إلى مكانتها المستحقّة بين دول العالم أجمع.
وقال: "نتطلع مع سمو ولي العهد وبه، حفظه الله، إلى استمرار عجلة النماء والتنمية، وأن تواصل بلادنا ما تعيشه من تطور مشهود في شتى المجالات وعلى كل الأصعدة".
وعبّر ابن سمار عن اعتزاز الشعب السعودي بالجهود الوطنية المخلصة لقيادتنا الرشيدة، مشيرًا إلى الثقة اللامحدودة التي يحظى بها سمو ولي العهد لدى أفراد المجتمع كافة.
ودعا ابن سمار الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وأن يوفق سمو ولي العهد لما فيه الخير للبلاد، ويحقق له وبه كل التطلعات باستمرار أمن ونماء ونهضة الوطن.