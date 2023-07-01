بنظرة استشرافية.. ولي العهد السعودي يُعزِّز نجاحات "سدايا" ويقودها إلى تحقيق إنجازات عالمية

لم يكن حصول السعودية على المركز الأول عالميًّا في مؤشر الاستراتيجية الحكومية للذكاء الاصطناعي من فراغ، وإنما من تخطيط مدروس، قاده ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، ضمن رؤية 2030 التي وعدت بوطن جديد وحديث، يتمتع باتباع أحدث التقنيات في العالم.
وجاء هذا المركز وفقًا للتصنيف العالمي للذكاء الاصطناعي (الرؤية الاستشرافية النيرة للقيادة الرشيدة)، التي صدر عنها أمر ملكي عام 1440هـ بإنشاء الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)؛ لتكون الجهة المختصة في السعودية بالبيانات والذكاء الاصطناعي، والمرجع الوطني في كل ما يتعلق بهما من تنظيم وتطوير وتعامل.
والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، هيئة حكومية سعودية، أُنشئت بأمر ملكي في 30 أغسطس من عام 2019، ويلحق بها «المركز الوطني للذكاء الاصطناعي»، و«مكتب إدارة البيانات الوطنية»، اللذان أُنشئا معها، ويرتبطان بها تنظيميًّا، إضافة إلى مركز المعلومات الوطني.
وتعمل "سدايا" على تطوير استراتيجية السعودية للبيانات، وتلعب دورًا في إيجاد قطاعات اقتصادية متنوعة، كما تتولى مهام تطوير الكوادر السعودية في مجال البيانات.
وللهيئة إنجازات عدة، ففي 26 مارس من عام 2020 دخلت الهيئة التاريخ بتشغيل أول قمة افتراضية لمجموعة العشرين، وذلك من خلال تحضيرات تم إنجازها في أقل من أسبوع، وكذلك قامت ببناء منظومة الاتصال المرئي الآمن لعدد من الجهات الحكومية لعقد اجتماعاتها عن بُعد، كما دمجت ووحدت أكثر من 80 مجموعة بيانات حكومية.
وفي نوفمبر 2022م حصدت الهيئة جائزة أفضل مشروع تقني لعام 2022م عن بنك البيانات الوطني، وجائزة أفضل مشروع مجتمعي لعام 2022م عن معسكرات سدايا T5.
وفي مارس 2023م نالت الهيئة، ممثلة في مركز البيانات التابع لمركز المعلومات الوطني، شهادة الجاهزية والاعتماد الدوليTier III من معهد (UPTIME).
ولعل تولِّي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رئاسة مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي منحها المزيد من التقدم نتيجة دعم سموه لها انطلاقًا من اهتمامه بتقنيات الذكاء الاصطناعي.
ويرجع اهتمام ولي العهد بكل ما هو تقني وحديث إلى وقت مبكر من توليه المسؤولية في البلاد، عندما حرص سموه على تأسيس جيل من المبتكرين والمخترعين والتقنيين، الذين يستثمرون خبراتهم وإمكاناتهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، والارتقاء بالجوانب الاجتماعية في مسعى لتغيير وجه السعودية، والتأكيد لمن يهمه الأمر بأن السعودية تتغير إلى الأفضل اعتمادًا على سواعد أبنائها.