بنظرة استشرافية.. ولي العهد السعودي يُعزِّز نجاحات "سدايا" ويقودها إلى تحقيق إنجازات عالمية

وللهيئة إنجازات عدة، ففي 26 مارس من عام 2020 دخلت الهيئة التاريخ بتشغيل أول قمة افتراضية لمجموعة العشرين، وذلك من خلال تحضيرات تم إنجازها في أقل من أسبوع، وكذلك قامت ببناء منظومة الاتصال المرئي الآمن لعدد من الجهات الحكومية لعقد اجتماعاتها عن بُعد، كما دمجت ووحدت أكثر من 80 مجموعة بيانات حكومية.