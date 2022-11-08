حادثٌ أفقده أمه وشده للشلل الرباعي 10 أعوام.. شاب يناشد: انتشلوني من المعاناة!

ولخّص المريض معاناته المستمرة في الآتي: الإمساك الذي يستمر إلى الأسبوعين، واحتباس البول نفس المدة؛ مما سبّب له ألمًا في الكلى بسبب عيب خلقي، وتشنجات عضلية بشكل مستمر وعلى فترات من اليوم في الجسم وخاصة في القدمين والساقين، وتنميل في القدمين يؤدي إلى سخونة وعدم القدرة على المشي بشكل طبيعي، وتقلص في العضلات بسبب عدم قدرته على دفع تكاليف العلاج الطبيعي في المراكز الطبية، إلى جانب معاناته من الصداع والأرق وارتفاع بسيط في الضغط بسبب الإرهاق وغشاوة بالعينين بسبب الألم الصادر من التشنجات وآلام الظهر ما أفقده ذلك من النوم، بالإضافة إلى معاناته مع القولون وآلام المعدة.