المصحف الشريف.. قصة اهتمام أذهلت ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة

وتعرّف الضيوف على قصة اهتمام ملوك المملكة السابقين بالقرآن الكريم إلى هذا العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظهما الله - والتفاصيل الصغيرة التي جعلت ثمار هذا المجمع تصل للعالم أجمع.